Lunedì pomeriggio, il nuovo allenatore del Milan è arrivato a Milano e si è recato subito alla sede sociale di 'Casa Milan' in via Aldo Rossi 8. Dopo aver visitato lo stadio di 'San Siro', si è spostato nel centro sportivo di Milanello, dove ha effettuato un sopralluogo. Il giorno seguente, ha completato la visita al centro sportivo dei rossoneri.

Giunto a Milano nel pomeriggio di lunedì, Rúben Amorim - nuovo allenatore del Milan - ha visitato subito la sede sociale di 'Casa Milan', in Via Aldo Rossi 8 e, successivamente, fatto un tour dello stadio di 'San Siro'; ieri pomeriggio, invece, si è recato in visita al centro sportivo dei rossoneri, Milanello. Ad attenderlo ed accoglierlo lì, a sorpresa, il proprietario Gerry Cardinale. Dell'evento hanno parlato tutti i principali quotidiani sportivi oggi in edicola. Il managing partner del fondo RedBird, proprietario del Milan dal 2022, ha 'scortato' Amorim durante la sua visita in quello che - contratto alla mano - sarà il suo luogo di lavoro per i prossimi tre anni (con opzione sulla quarta stagione). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, blitz di Cardinale a Milanello per accogliere Amorim: tutti i retroscena

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