Raduno e ritiro Milan LIVE | Cardinale a Milanello in elicottero Il discorso di Amorim

Un elicottero atterra a Milanello, portando il presidente del club. Rúben Amorim tiene il primo discorso della stagione 2026-2027, che inizia oggi, 13 luglio. Il raduno e il ritiro della squadra sono partiti questa mattina. La squadra si prepara alla nuova stagione sotto la guida del tecnico portoghese, che è stato nominato il 16 giugno. La rosa si è radunata per i primi allenamenti ufficiali.

RADUNO MILAN LIVE - Inizia oggi, lunedì 13 luglio, la stagione 2026-2027 del Milan, dallo scorso 16 giugno affidato alla conduzione tecnica del portoghese Rúben Amorim. È il primo giorno di 'scuola' per il nuovo Diavolo che per qualche settimana sarà privo dei giocatori che hanno preso parte ai Mondiali o che sono tuttora impegnati nella kermesse iridata negli Stati Uniti d'America, in Canada e in Messico. Segui con noi, LIVE, la giornata del raduno del Milan ed i primi allenamenti del nuovo corso di Amorim grazie ai contributi del nostro inviato sul posto, Stefano Bressi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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