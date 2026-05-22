A Milano si sono fatte più intense le voci di mercato riguardanti la società calcistica. Si parla di un possibile addio del dirigente, mentre il centrocampista tedesco è vicino alla firma con il club. Inoltre, l'allenatore ha deciso di modificare la formazione offensiva. Tra le notizie più recenti, si menziona anche una possibile nomina di un nuovo presidente, con il nome di un ex dirigente che circola come possibile candidato.

Voci sul possibile futuro di Giorgio Furlani, il nuovo ruolo di Adriano Galliani. Goretzka pronto alla firma e due nomi per l'attacco di Massimiliano Allegri: la rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi. Come scrive 'Il Corriere della Sera', Giorgio Furlani viaggia verso l'addio e tutto potrebbe accadere a partire dalla prossima settimana: l'amministratore delegato del Milan riflette da qualche mese sulla possibilità di fare un passo indietro e tornare a lavorare in finanza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, ore caldissime: Furlani ai saluti, Goretzka pronto alla firma e cambia l’attacco di Allegri

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La reazione di Giorgio Furlani e di Paolo Scaroni alla contestazione della Curva Sud del Milan

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