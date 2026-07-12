bennacer verso la rescissione con il milan siamo ai saluti

Ismael Bennacer sta per rescindere il contratto con il Milan. Dopo aver concluso il prestito alla Dinamo Zagabria, il centrocampista algerino si prepara a lasciare il club rossonero. La decisione è ormai definitiva e il giocatore si appresta a salutare ufficialmente la squadra.

Ismael Bennacer è pronto a rescindere il contratto con il Milan. Il centrocampista algerino è tornato dal prestito alla Dinamo Zagabria ed è pronto a salutare i rossoneri definitivamente. Bennacer (Ansa Foto) – calciomercato.it Il centrocampista classe 1997 non rientra nei piani di Ruben Amorim con il calciatore che potrebbe salutare il Milan già nei prossimi giorni con l’entourage del calciatore che ha in programma un incontro con la dirigenza rossonera per trovare l’intesa e salutare il club. Per Bennacer, poi, potrebbero riaprirsi le porte di un ritorno alla Dinamo Zagabria con Zvonirim Boban che è il grande sponsor del giocatore che ha fatto bene nella sua annata vissuta in Croazia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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