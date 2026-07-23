migliorie per i lavori sulla fibra contattiamo il gestore per i rifiuti

L’amministrazione ha contattato l’azienda responsabile dei lavori sulla fibra ottica per richiedere miglioramenti nelle modalità di esecuzione. Per quanto riguarda i rifiuti abbandonati, si ricorda che è obbligo chiamare il gestore quando si verificano accumuli. Nessuna informazione su interventi specifici o tempistiche, ma si evidenzia che sono stati fatti richiami ufficiali sia per i lavori sulla fibra sia per la gestione dei rifiuti.

"Per quel che riguarda i rifiuti abbandonati, quando si verificano accumuli siamo tenuti a chiamare il gestore. Per quel che riguarda i lavori relativi alla fibra, l’azienda è stata sollecitata ed abbiamo sollecitato migliorie ai lavori. Laddove ci siano ripristini da effettuare, ci è stato garantito che saranno completati entro luglio. Se così non fosse, faremo vertenza come avvenuto già in altri Comuni". È così che la sindaca Simona Rossetti ha "avvertito" le aziende che per conto di Openfiber stanno lavorando agli scavi ed alla posa della fibra ottica sul territorio comunale. La prima cittadina ha fatto il punto rispondendo, in occasione della scorsa seduta del consiglio comunale svoltasi pochi giorni fa, all’interrogazione presentata dalla capogruppo del PCI Susanna Rovai. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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