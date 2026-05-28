Sono iniziati i lavori di FiberCop per potenziare la rete in fibra ottica fino alle abitazioni nel territorio di Monte San Pietro, in provincia di Bologna. L’intervento riguarda l’installazione di infrastrutture per migliorare la connessione internet in fibra ottica. La realizzazione si inserisce in un progetto di ampliamento della rete di nuova generazione. I lavori sono stati avviati recentemente e sono destinati a proseguire nei prossimi mesi.

È partito il potenziamento della rete internet in fibra ottica fino alle abitazioni (Ftth) nel territorio di Monte San Pietro, in provincia di Bologna. A occuparsene è FiberCop con lavori che coinvolgeranno diverse aree del territorio comunale per rendere progressivamente disponibili collegamenti ultraveloci. L’infrastruttura digitale predisposta da FiberCop arriverà fino a 10 Gigabit al secondo, permettendo di accelerare i processi di digitalizzazione di cittadini, imprese e pubblica amministrazione e consente la fruizione di servizi innovativi, quali lo streaming in 4K, lo smart working, la telemedicina e servizi digitali come, ad esempio, la gestione del traffico e dell’illuminazione pubblica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fibra, al via i lavori di FiberCop

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La Vera Potenza della Fibra FTTH a 1 Gigabit e 2,5 Gigabit

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#focusFirenze. Lavori alla rete fognaria in via dei Bardi e idrica in via San Carlo, via di Motrone, via Porta Rossa e via Gianfigliazzi. Ma anche interventi notturni per riparazione della fibra in via dei Serragli e alla rete di distribuzione dell’elettricità in lungarno C x.com

La difficoltà di reperire personale per mancanza di candidati è un fenomeno esploso negli ultimi anni: nel 2025 quasi un colloquio su tre è saltato perché nessuno si è presentato. I dati dei lavori e province più colpiti reddit

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