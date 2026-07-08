Giugliano lavori fibra e degrado | malcontento in via Vicinale i Gelsi

Da puntomagazine.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo i lavori per la fibra ottica in via Vicinale i Gelsi, sono rimasti rifiuti di cantiere, tra cui una bobina, e la strada presenta danni visibili. La segnalazione riguarda la fascia costiera di Giugliano, dove residenti e passanti denunciano il degrado lasciato dal cantiere. Nessuna comunicazione ufficiale sulla rimozione dei materiali o sulla riparazione della strada. La situazione resta invariata da settimane.

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Segnalazione dalla fascia costiera di Giugliano: dopo i lavori per la fibra ottica restano rifiuti di cantiere, una bobina e strada danneggiata. Una nuova segnalazione arriva dalla fascia costiera di Giugliano in Campania, precisamente da via Vicinale i Gelsi, traversa di via Ripuaria recentemente interessata dai lavori per la posa della fibra ottica. A denunciare quanto accaduto è un cittadino che ha inviato alla redazione una serie di immagini che mostrano lo stato dell’area al termine degli interventi. Tubi, bobine e strada danneggiata. Le fotografie documentano la presenza di spezzoni di tubazioni lasciati sul posto, una grande bobina di legno utilizzata durante i lavori e diversi punti della sede stradale che appaiono danneggiati. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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