Mircea Eliade, storico delle religioni, era noto per affermare che, quando accoglieva un nuovo allievo, si preparava al giorno in cui sarebbe stato tradito. Questa frase rifletteva il suo atteggiamento nei confronti dei rapporti di insegnamento e fiducia. Eliade visse dal 1907 al 1986 e aveva questa convinzione, secondo quanto riferito, anche nel rapporto con i suoi studenti più talentuosi. Non sono stati forniti dettagli su Culianu o altri aspetti specifici del rapporto tra i due.

Barbolini "Quando accolgo un nuovo allievo mi preparo al giorno in cui mi tradirà": così Mircea Eliade, il grande storico delle religioni (1907-1986), era solito dare il benvenuto agli studenti più dotati. Citando questa frase nell’Introduzione a Omicidio all’università-Mircea Eliade e il suo passato nascosto appena edito dal Mulino (232 pagine, 24 €), il suo autore Bruce Lincoln, ex allievo di tanto maestro, sembra fare un coming out preventivo prima di affrontare una storia intricatissima, dove il tema del tradimento è il filo rosso che lega eventi tra loro remoti nel tempo e nello spazio, indagati con indubbia ricchezza documentale, mescolata a intrighi e misteri degni d’una spy story di Le Carré. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Mi preparo al giorno in cui mi tradirai". Il filo rosso sangue tra Eliade e Culianu

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