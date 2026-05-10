Negli ultimi tempi circolano online video che mostrano giovani uomini che fingono di fare proposte di matrimonio, spesso in modo esagerato o ironico. In alcune di queste clip, i partecipanti si mettono in ginocchio, tengono tra le mani fiori o mostrano anelli inesistenti, creando scene che a prima vista sembrano semplici scherzi o parodie. Tuttavia, dietro queste immagini si celano comportamenti che, in alcuni casi, sfociano in episodi di violenza o minacce, specialmente quando si verificano rifiuti o reazioni negative.

Ad una prima occhiata sembrano quasi scenette ironiche, parodie romantiche da social network. Giovani uomini in ginocchio fingono di fare una proposta di matrimonio, stringono tra le mani fiori immaginari o mostrano un anello inesistente davanti alla telecamera. Poi, all’improvviso, compare una scritta inquietante: “Mi sto allenando nel caso lei dica no”. Da quel momento il tono cambia drasticamente. I video degenerano in simulazioni di aggressioni brutali contro donne invisibili, trasformando il rifiuto sentimentale in un pretesto per mettere in scena pestaggi, coltellate e persino esecuzioni simulate con armi da fuoco. La nuova terribile tendenza, esplosa nelle ultime settimane sul TikTok brasiliano, ha provocato indignazione nel Paese e acceso l’allarme tra associazioni femministe, psicologi e autorità.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Mi preparo al suo no". L'orrore della sfida social che risponde con la violenza al rifiuto

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