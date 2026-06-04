La cantante ha raccontato di aver visitato alcuni bambini nel reparto oncologico di un ospedale di Catania, un’esperienza che le ha fatto apprezzare la decisione di radersi a zero. Ricorda che i bambini la vedevano come “rasato uguale bello” e che, osservando i loro volti, ha percepito un senso di speranza. Recentemente, è stata presente alla cerimonia di apertura di un evento dedicato alla salute a Milano, dove ha presentato il suo nuovo progetto.

«La musica non fa ricerca, non sta in laboratorio, non dà risposte scientifiche. Però investe, abbraccia le persone», ha detto Salemi dal palco. «Questa canzone cerca di dare speranza in una modalità canora non pietistica. Vuole fare arrivare un messaggio potente, in chiave pop. Se avessi proposto invece un brano pianoforte e voce, utilizzando parole sicuramente più dirette, non avrei raggiunto nessun risultato. Le persone si bloccano, c'è un silenzio che avvolge la tematica oncologica. Si parla ancora di male generico, “se l'è portato via il male”. Invece no: è il cancro. Chiamiamo le cose con il loro nome. Questa canzone vuole anche abbattere anche lo stigma». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Silvia Salemi: «Una volta ho visitato i bambini del reparto oncologico dell'Umberto I di Catania. È stato il momento in cui ho benedetto il giorno in cui mi sono rasata a zero. Mi percepivano come “rasato uguale bello”. Nei loro volti ho visto la speranza»

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