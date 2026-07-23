MFE riorganizza il Gruppo | nasce Mediaset Italia Pier Silvio Berlusconi alla guida
MFE annuncia la creazione di Mediaset Italia, con Pier Silvio Berlusconi presidente e amministratore delegato. La riorganizzazione mira a rafforzare la posizione nel mercato dei media, che sta attraversando una fase di grandi cambiamenti. La società si focalizza sulla crescita nel settore nazionale, mentre il settore globale continua a esercitare pressione. La mossa si inserisce in un processo di adattamento alle nuove dinamiche del settore, con l’obiettivo di mantenere competitività e presenza sul mercato italiano.
MFE-MEDIAFOREUROPE presenta la nuova organizzazione: nasce Mediaset Italia con Pier Silvio Berlusconi presidente e amministratore delegato. Il mercato dei media attraversa una fase di trasformazione senza precedenti, spingendo i grandi player a ridisegnare i propri confini per non restare schiacciati dalla pressione dei giganti globali. In questo scenario di estrema dinamicità, il Gruppo MFE-MEDIAFOREUROPE ha varato una profonda. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it
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