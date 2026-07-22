Mfe nuovo assetto organizzativo nascerà Mediaset Italia - Pier Silvio Berlusconi | Puntare sulla crescita delle nostre risorse interne e dei nostri talenti

Mfe-MediaForEurope e Mediaset adotteranno una nuova strategia e un assetto organizzativo rivisto. Verrà creata una nuova società chiamata Mediaset Italia. Il presidente e amministratore delegato ha dichiarato che si punterà sulla crescita delle risorse interne e dei talenti. La riorganizzazione è stata concordata con i principali collaboratori dell’azienda.

Mfe-MediaForEurope e Mediaset: nuova strategia e nuovo assetto organizzativo Pier Silvio Berlusconi, chairman e group ceo di Mfe-MediaForEurope, ha definito insieme ai suoi più stretti collaboratori una nuova strategia che prevede anche un diverso assetto organizzativo per MFE-MEDIAFOREUROPE e Mediaset. Il modello, presentato in queste ore ai manager del Gruppo, dà concreta attuazione alle linee strategiche e di business illustrate pubblicamente lo scorso 8 luglio ed è operativo da oggi. Coerentemente con questo percorso, i rispettivi Consigli di Amministrazione hanno inoltre deliberato di avviare l’iter che porterà alla fusione per incorporazione di Mediaset in R. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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