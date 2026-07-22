Pier Silvio Berlusconi presenta una struttura più snella e veloce per sostenere la crescita europea del Gruppo MFE

MFE-MEDIAFOREUROPE ha annunciato una riorganizzazione della propria struttura per favorire la crescita in Europa. Pier Silvio Berlusconi, che ricopre il ruolo di Chairman e Group CEO, ha elaborato insieme al team una nuova strategia e un assetto organizzativo più snello e rapido. La modifica riguarda sia la società madre che le sue controllate, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e sostenere lo sviluppo internazionale del gruppo.

MFE-MEDIAFOREUROPE avvia una nuova fase del proprio percorso di crescita internazionale. Pier Silvio Berlusconi, Chairman e Group CEO del Gruppo, ha definito insieme ai suoi più stretti collaboratori una nuova strategia e un diverso assetto organizzativo per MFE e Mediaset. La novità più rilevante riguarda l’avvio dell’iter per la fusione per incorporazione di Mediaset in R.T.I.. Al termine dell’operazione nascerà una nuova realtà denominata “Mediaset Italia”. Il progetto è stato deliberato dai rispettivi Consigli di Amministrazione e rappresenta uno dei passaggi centrali della riorganizzazione annunciata dal Gruppo. Nasce Mediaset Italia: cosa prevede la fusione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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