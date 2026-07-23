Il Gruppo MFE- MEDIAFOREUROPE ha annunciato il rinnovo della struttura italiana della sua divisione televisiva. Da subito entra in funzione il nuovo assetto organizzativo, che coinvolge i vertici e le funzioni di sviluppo del prodotto nel settore televisivo in Italia. La riorganizzazione riguarda l'adozione di nuovi ruoli e responsabilità per la gestione e l'innovazione delle attività televisive del gruppo nel paese.

Nell’ambito della nuova organizzazione del Gruppo MFE- MEDIAFOREUROPE, diventa operativo da subito il nuovo assetto televisivo e di sviluppo del prodotto in Italia. Questa evoluzione si inserisce nel percorso di fusione per incorporazione di Mediaset in R.T.I., avviato dai rispettivi Consigli di Amministrazione. Al completamento dell’operazione, Pier Silvio Berlusconi assumerà la carica di Presidente e Amministratore Delegato della nuova “Mediaset Italia”. Niccolò Querci ricoprirà quella di Vicepresidente. L’assetto organizzativo conferma Mauro Crippa quale Direttore Generale Informazione e Comunicazione. Inoltre, rafforza l’area editoriale attraverso tre strutture dedicate al prodotto televisivo. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

© Bubinoblog.altervista.org - MFE RINNOVA LA STRUTTURA ITALIANA: ECCO I NUOVI VERTICI DELLA TV

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