MFE accelera la trasformazione | nuova governance fusione Mediaset-RTI e una struttura più snella per affrontare la sfida europea

Da ilgiornale.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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MFE ha annunciato un piano di riorganizzazione che coinvolge la holding e Mediaset, puntando a rendere più efficiente la struttura operativa e a facilitare l’integrazione internazionale. La società ha previsto una fusione tra Mediaset e RTI e una revisione della governance per accelerare la trasformazione. La nuova organizzazione mira a rafforzare la presenza europea del gruppo e a ottimizzare le risorse interne, con un focus sulla semplificazione della struttura.

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L'evoluzione di MFE-MediaForEurope entra in una nuova fase. Il gruppo televisivo ha annunciato un articolato piano di riorganizzazione che coinvolge sia la holding sia Mediaset, con l'obiettivo di rendere la macchina operativa più efficiente e accelerare il percorso di integrazione internazionale. Contestualmente, i Consigli di amministrazione hanno deliberato l'avvio dell'iter per la fusione per incorporazione di Mediaset in R.T.I., operazione destinata a dare vita alla nuova "Mediaset Italia". Il progetto rappresenta l'attuazione delle linee strategiche illustrate pubblicamente lo scorso 8 luglio ed è operativo da oggi. Una governance più semplice per accelerare le decisioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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