MFE accelera la trasformazione | nuova governance fusione Mediaset-RTI e una struttura più snella per affrontare la sfida europea

Notizia in breve

MFE ha annunciato un piano di riorganizzazione che coinvolge la holding e Mediaset, puntando a rendere più efficiente la struttura operativa e a facilitare l’integrazione internazionale. La società ha previsto una fusione tra Mediaset e RTI e una revisione della governance per accelerare la trasformazione. La nuova organizzazione mira a rafforzare la presenza europea del gruppo e a ottimizzare le risorse interne, con un focus sulla semplificazione della struttura.