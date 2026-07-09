Mediaset - Pier Silvio Berlusconi apre a Mentana in scadenza con La7 di Cairo | Porte aperte - Da Amadeus al futuro di Striscia la Notizia la risposta alla Rai sull' access Selvaggia Lucarelli Berlinguer e Tutte le parole del ceo di Mfe

Da ilgiornaleditalia.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato che Mediaset sta valutando il futuro di Striscia la Notizia, senza confermare una decisione definitiva. Ha anche aperto a possibilità con La7, in scadenza di contratto con Cairo. Tra gli altri temi citati ci sono il rapporto con la Rai, il programma di Amadeus e il ruolo di Selvaggia Lucarelli, senza fornire dettagli aggiuntivi. La posizione aziendale rimane in fase di valutazione, con decisioni ancora da prendere.

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© Ilgiornaleditalia.it - Mediaset - Pier Silvio Berlusconi apre a Mentana (in scadenza con La7 di Cairo): "Porte aperte" - Da Amadeus al futuro di Striscia la Notizia, la risposta alla Rai (sull'access), Selvaggia Lucarelli, Berlinguer e... Tutte le parole del ceo di Mfe
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