Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato che Mediaset sta valutando il futuro di Striscia la Notizia, senza confermare una decisione definitiva. Ha anche aperto a possibilità con La7, in scadenza di contratto con Cairo. Tra gli altri temi citati ci sono il rapporto con la Rai, il programma di Amadeus e il ruolo di Selvaggia Lucarelli, senza fornire dettagli aggiuntivi. La posizione aziendale rimane in fase di valutazione, con decisioni ancora da prendere.

Mediaset - Pier Silvio Berlusconi, 'Striscia la Notizia? Stiamo valutando' "Su Striscia la Notizia stiamo valutando e ragionando ad oggi. Non ho alcuna informazione in più da dare", le parole di Pier Silvio Berlusconi, nella serata con la stampa a Cologno Monzese, rispondendo a una domanda sul futuro del tg satirico di Antonio Ricci che nel corso dell'ultima stagione è andato in onda con cinque speciali in prima serata su Canale 5. Mediaset - Pier Silvio Berlusconi su Amadeus, 'con progetto giusto, sono favorevole' "Amadeus ha già lavorato con noi e penso che lavorerà con noi anche in futuro. È un grande... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Mediaset - Pier Silvio Berlusconi apre a Mentana (in scadenza con La7 di Cairo): "Porte aperte" - Da Amadeus al futuro di Striscia la Notizia, la risposta alla Rai (sull'access), Selvaggia Lucarelli, Berlinguer e... Tutte le parole del ceo di Mfe

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