Pier Silvio Berlusconi è stato nominato presidente e amministratore delegato di Mediaset Italia, con Niccolò Querci come vice. Sebastiano Lombardi assume il ruolo di direttore di Canale 5, mentre Riccardo Scheri diventa vice direttore generale responsabile di Reti, Palinsesto e Promozione. Le nomine sono state rese operative immediatamente nell’ambito della riorganizzazione del Gruppo Mfe-Mediaforeurope.

Nel nuovo assetto, Sebastiano Lombardi diventa direttore Canale 5, Scheri alla Vice Direzione Generale Reti, Palinsesto e Promozion Mfe: Pier Silvio Berlusconi presidente e ad di Mediaset Italia Nell'ambito della nuova organizzazione del Gruppo Mfe-Mediaforeurope, diventa operativo da subito. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Berlusconi.

© Ilgiornaleditalia.it - Mfe: Pier Silvio Berlusconi presidente e ad di Mediaset Italia con Niccolò Querci vice - Lombardi alla guida di Canale 5 e... Le nomine

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pier Silvio Berlusconi riunisce Mediaset, a tre anni dalla scomparsa del suo Fondatore

Notizie e thread social correlati

Mfe, Pier Silvio Berlusconi presidente e ad di Mediaset Italia: “Il futuro è complicato. E la concorrenza delle nuove piattaforme è fortissima”. Tutte le nuove nomine: Sebastiano Lombardi nuovo direttore di Canale 5Pier Silvio Berlusconi ha annunciato una nuova organizzazione per rafforzare il coordinamento internazionale di Mediaset, sostituendo una gestione...

Mediaset rinnova i vertici: Pier Silvio Berlusconi alla guida di “Mediaset Italia”, tutte le nuove nominePier Silvio Berlusconi è stato nominato presidente e amministratore delegato di “Mediaset Italia” in seguito al riassetto di MFE-MEDIAFOREUROPE e...

Temi più discussi: Mfe, Pier Silvio Berlusconi ridisegna il gruppo: due nuove direzioni internazionali per business e pubblicità; Mfe, Pier Silvio Berlusconi incontra la stampa italiana: ecco l'intervento integrale; Mfe, Pier Silvio Berlusconi rivede la squadra: Servono strategia e organizzazione nuove; Mfe, Pier Silvio Berlusconi presidente e ad di Mediaset Italia: le nuove nomine.

Pier Silvio Berlusconi guida Mediaset Italia: tutte le nuove nomine ilfattoquotidiano.it/2026/07/23/mfe… x.com

Mfe, Pier Silvio Berlusconi presidente e ad di Mediaset Italia: Il futuro è complicato. E la concorrenza delle nuove piattaforme è fortissima. Tutte le nuove nomine ...Il nuovo assetto di MFE-Mediaset: Pier Silvio Berlusconi guida Mediaset Italia, Giancarlo Scheri assume la Vice Direzione Generale Reti, Palinsesto e Promozione ... ilfattoquotidiano.it

Pier Silvio Berlusconi presenta una struttura più snella e veloce per sostenere la crescita europea del Gruppo MFEMediaset Italia sarà la società risultante dall’incorporazione di Mediaset in R.T.I., acronimo di Reti Televisive Italiane. L’operazione non è ancora conclusa: i Consigli di Amministrazione hanno dato ... superguidatv.it