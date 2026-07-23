Mediaset rinnova i vertici | Pier Silvio Berlusconi alla guida di Mediaset Italia tutte le nuove nomine

Da fanpage.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Pier Silvio Berlusconi è stato nominato presidente e amministratore delegato di “Mediaset Italia” in seguito al riassetto di MFE-MEDIAFOREUROPE e alla fusione di Mediaset in R.T.I. Niccolò Querci ricopre il ruolo di vice presidente, mentre Mauro Crippa è confermato come responsabile dell’area Informazione. La nomina riguarda le nuove strutture create nell’ambito della riorganizzazione aziendale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nell'ambito del riassetto di MFE-MEDIAFOREUROPE e della fusione di Mediaset in R.T.I., nasce “Mediaset Italia” con Pier Silvio Berlusconi Presidente e AD, Niccolò Querci Vicepresidente e Mauro Crippa confermato all'Informazione. Il nuovo modello rafforza l'area editoriale e punta a rendere l'offerta sempre più evoluta e pronta alle sfide del mercato contemporaneo. Ecco tutte le nuove nomine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Mediaset.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Pier Silvio Berlusconi dopo lincidente: Qualcuno ha trasformato una tragedia in un miracolo

Video Pier Silvio Berlusconi dopo lincidente: Qualcuno ha trasformato una tragedia in un miracolo

Notizie e thread social correlati

Mfe, Pier Silvio Berlusconi presidente e ad di Mediaset Italia: “Il futuro è complicato. E la concorrenza delle nuove piattaforme è fortissima”. Tutte le nuove nomine: Sebastiano Lombardi nuovo direttore di Canale 5Pier Silvio Berlusconi ha annunciato una nuova organizzazione per rafforzare il coordinamento internazionale di Mediaset, sostituendo una gestione...

MFE riorganizza il Gruppo: nasce Mediaset Italia, Pier Silvio Berlusconi alla guidaMFE annuncia la creazione di Mediaset Italia, con Pier Silvio Berlusconi presidente e amministratore delegato.

pier silvio berlusconi mediaset rinnova i verticiMfe, Pier Silvio Berlusconi presidente e ad di Mediaset Italia: Il futuro è complicato. E la concorrenza delle nuove piattaforme è fortissima. Tutte le nuove nomine ...Il nuovo assetto di MFE-Mediaset: Pier Silvio Berlusconi guida Mediaset Italia, Giancarlo Scheri assume la Vice Direzione Generale Reti, Palinsesto e Promozione ... ilfattoquotidiano.it

pier silvio berlusconi mediaset rinnova i verticiMediaset rinnova i vertici: Pier Silvio Berlusconi alla guida di Mediaset Italia, tutte le nuove nomineMediaset rinnova i vertici, arriva un nuovo modello organizzativo per l'evoluzione della TV. Nell'ambito del riassetto del Gruppo MFE-MEDIAFOREUROPE, diventa operativo in Italia un nuovo assetto telev ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web