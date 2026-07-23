Mediaset rinnova i vertici | Pier Silvio Berlusconi alla guida di Mediaset Italia tutte le nuove nomine

Pier Silvio Berlusconi è stato nominato presidente e amministratore delegato di “Mediaset Italia” in seguito al riassetto di MFE-MEDIAFOREUROPE e alla fusione di Mediaset in R.T.I. Niccolò Querci ricopre il ruolo di vice presidente, mentre Mauro Crippa è confermato come responsabile dell’area Informazione. La nomina riguarda le nuove strutture create nell’ambito della riorganizzazione aziendale.

Nell'ambito del riassetto di MFE-MEDIAFOREUROPE e della fusione di Mediaset in R.T.I., nasce “Mediaset Italia” con Pier Silvio Berlusconi Presidente e AD, Niccolò Querci Vicepresidente e Mauro Crippa confermato all'Informazione. Il nuovo modello rafforza l'area editoriale e punta a rendere l'offerta sempre più evoluta e pronta alle sfide del mercato contemporaneo. Ecco tutte le nuove nomine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Pier Silvio Berlusconi dopo lincidente: Qualcuno ha trasformato una tragedia in un miracolo

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