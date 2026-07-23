Mfe parte il nuovo assetto Berlusconi | Cambiamo passo

Mfe ha avviato un nuovo assetto organizzativo con Pier Silvio Berlusconi che annuncia un cambio di passo. La società, ora holding operativa, gestisce le attività in Italia, Spagna, Portogallo, Germania e Austria. La ristrutturazione del management segue le promesse fatte a marzo scorso, puntando a un nuovo modello di gestione. La multinazionale, che include Mediaset, si prepara a ridefinire le sue strategie nei diversi mercati europei.

Pier Silvio Berlusconi (in foto), come promesso nel marzo scorso, ridisegna la prima linea di management di Mfe, che diventa la holding operativa della multinazionale ormai attiva in Italia (con Mediaset), Spagna, Portogallo, Germania, Austria e Svizzera. Il nuovo modello, presentato in queste ore ai manager del gruppo, è operativo da ieri e prevede che sotto a Berlusconi, presidente e Ceo di Mfe, il motore del gruppo sia azionato da una coppia di top manager: Marco Giordani alla guida della macchina, nel ruolo di Chief International Business Officer (che si somma a quello di Ceo di Prosieben in Germania); e Stefano Sala al vertice dei ricavi pubblicitari globali, quale Chief International Advertising Officer (oltre che Ceo di Mfe Adv, subholding della pubblicità). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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