Mfe-Mediaforeurope e Mediaset | nuova strategia e nuovo assetto organizzativo

Da quotidiano.net 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 22 luglio 2026, è stato annunciato un nuovo assetto organizzativo per MFE-MEDIAFOREUROPE e Mediaset. Pier Silvio Berlusconi, Chairman e Group CEO, ha comunicato che la strategia aziendale è stata rivista insieme ai collaboratori più stretti. Non sono stati forniti dettagli sui cambiamenti specifici o sulle tempistiche. La comunicazione riguarda esclusivamente la definizione di una nuova direzione strategica e struttura organizzativa.

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Milano, 22 luglio 2026 – Pier Silvio Berlusconi, Chairman e Group CEO di MFE-MEDIAFOREUROPE, ha definito insieme ai suoi più stretti collaboratori una nuova strategia che prevede anche un diverso assetto organizzativo per MFE-MEDIAFOREUROPE e Mediaset. Il modello, presentato in queste ore ai manager del Gruppo, dà concreta attuazione alle linee strategiche e di business illustrate pubblicamente lo scorso 8 luglio ed è operativo da oggi. Coerentemente con questo percorso, i rispettivi Consigli di Amministrazione hanno inoltre deliberato di avviare l’iter che porterà alla fusione per incorporazione di Mediaset in R.T.I. Cosi nascerà “Mediaset Italia”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Pier Silvio Berlusconi Ristruttura Mediaset Novità e Strategia per il Futuro

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