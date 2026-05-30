Previsioni meteo Roma e Lazio ponte del 2 giugno | sole e caldo nel weekend poi possibili temporali

Il tempo nel Lazio durante il ponte del 2 giugno sarà caratterizzato da giornate soleggiate e calde nel fine settimana, con temperature elevate. A partire da lunedì 1 giugno e fino al 2 giugno sono previste possibili piogge e temporali, con un aumento dell'instabilità atmosferica. Le previsioni indicano condizioni di tempo stabile e soleggiato nel weekend, seguite da un peggioramento che potrebbe portare temporali nel giorno festivo.

Il Ponte della Festa della Repubblica inizia con tempo bello e finisce con l'instabilità. Sabato 30 e domenica 31 maggio sole o poche nuvole su Roma e Lazio, lunedì 1 e martedì 2 giugno possibili piogge e temporali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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