Meteo Roma del 23-07-2026 ore 19 | 15

Il meteo a Roma il 23 luglio 2026 alle 19:15 segnala condizioni di buona giornata. Al Nord, la mattina si sono verificati temporali sparsi, soprattutto nelle regioni del nord-est, con particolare attenzione alle Alpi. Le previsioni indicano un andamento stabile nel pomeriggio e in serata, senza ulteriori precipitazioni significative. Le temperature sono in linea con le medie stagionali, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi nel resto del territorio.

meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord mattinata con temporali sparsi sulle regioni del nord-est in particolare su Alpi e Prealpi variabilità città alta nel pomeriggio instabile su Veneto Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna e Trentino Alto Adige sereno o poco nuvoloso tra Piemonte e Liguria in serata e nottata migliora con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque al centro al mattino c'è lì poco o irregolarmente nuvolosi ovunque pomeriggio perturbato sulle Marche con temporali più stabile su Toscana e Lazio con schiarite variabile sull'umbria Nel corso delle ore notturne tempo in deciso miglioramento su tutti i settori con... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Meteo.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

METEO Pasqua e Pasquetta 2026

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Meteo Roma del 07-07-2026 ore 19:15

Meteo Roma del 15-07-2026 ore 19:15Il 15 luglio 2026 alle 19:15, le previsioni meteo indicano condizioni di tempo stabile al Nord, con mattinate caratterizzate da banchi di nebbia e...

Temi più discussi: Le previsioni del meteo a Roma, nel Lazio e in Italia; Tregua dal caldo a Roma e nel Lazio, temperature in calo e temporali: le previsioni meteo del weekend; Roma sempre più tropicale, temperatura media al suolo tra i 40 °C e i 45 °C; Ancora caldo a Roma, ma verso il weekend calano le temperature: il meteo della settimana.

Qui a Roma, ora, 28, buonanotte cara Lucia x.com

Meteo, ad inizio settimana tempo soleggiato e caldo nella normaCi sono le premesse per una nuova ondata di calore tra fine luglio e i primi di agosto: le temperature dovrebbero tornare oltre media con anomalie più marcate al Centro-Nord ... meteo.it

Meteo Roma: piogge e temporali in arrivo (ma non per molto). Le previsioniIl mese di aprile 2026 è stato infatti segnato da giornate prevalentemente soleggiate e da un clima insolitamente mite, ma ora lo scenario è destinato a mutare. Le correnti atlantiche tornano a ... ilmessaggero.it