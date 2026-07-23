Meteo Roma del 23-07-2026 ore 19 | 15

Da romadailynews.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il meteo a Roma il 23 luglio 2026 alle 19:15 segnala condizioni di buona giornata. Al Nord, la mattina si sono verificati temporali sparsi, soprattutto nelle regioni del nord-est, con particolare attenzione alle Alpi. Le previsioni indicano un andamento stabile nel pomeriggio e in serata, senza ulteriori precipitazioni significative. Le temperature sono in linea con le medie stagionali, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi nel resto del territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord mattinata con temporali sparsi sulle regioni del nord-est in particolare su Alpi e Prealpi variabilità città alta nel pomeriggio instabile su Veneto Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna e Trentino Alto Adige sereno o poco nuvoloso tra Piemonte e Liguria in serata e nottata migliora con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque al centro al mattino c'è lì poco o irregolarmente nuvolosi ovunque pomeriggio perturbato sulle Marche con temporali più stabile su Toscana e Lazio con schiarite variabile sull'umbria Nel corso delle ore notturne tempo in deciso miglioramento su tutti i settori con... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Meteo.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

METEO Pasqua e Pasquetta 2026

Video METEO Pasqua e Pasquetta 2026

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Meteo Roma del 07-07-2026 ore 19:15

Meteo Roma del 15-07-2026 ore 19:15Il 15 luglio 2026 alle 19:15, le previsioni meteo indicano condizioni di tempo stabile al Nord, con mattinate caratterizzate da banchi di nebbia e...

Temi più discussi: Le previsioni del meteo a Roma, nel Lazio e in Italia; Tregua dal caldo a Roma e nel Lazio, temperature in calo e temporali: le previsioni meteo del weekend; Roma sempre più tropicale, temperatura media al suolo tra i 40 °C e i 45 °C; Ancora caldo a Roma, ma verso il weekend calano le temperature: il meteo della settimana.

meteo roma del meteo roma del 23Meteo, ad inizio settimana tempo soleggiato e caldo nella normaCi sono le premesse per una nuova ondata di calore tra fine luglio e i primi di agosto: le temperature dovrebbero tornare oltre media con anomalie più marcate al Centro-Nord ... meteo.it

Meteo Roma: piogge e temporali in arrivo (ma non per molto). Le previsioniIl mese di aprile 2026 è stato infatti segnato da giornate prevalentemente soleggiate e da un clima insolitamente mite, ma ora lo scenario è destinato a mutare. Le correnti atlantiche tornano a ... ilmessaggero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web