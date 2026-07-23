Meteo Roma del 23-07-2026 ore 06 | 15

Il 23 luglio 2026 alle 6:15, le previsioni meteo indicano una giornata con temporali sparsi al Nord, soprattutto su Alpi e Prealpi. La mattina interesserà principalmente le regioni del Nord Est, mentre il resto del Nord dovrebbe avere condizioni più stabili. Non sono previste precipitazioni significative nel resto del Paese, con temperature in aumento nel pomeriggio. La giornata si presenterà con condizioni variabili, con piogge concentrate nelle zone montuose.

meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord mattinata con temporali sparsi sulle regioni di Nord Est in particolare su Alpi e Prealpi variabilità nel pomeriggio instabile su Veneto Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna e Trentino Alto Adige sereno o poco nuvoloso traffico ponte Liguria in serata e nottata mi racconti cielo sereno o poco nuvoloso ovunque al centro al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi ovunque pomeriggio perturbato sulle Marche con temporali locali più stabile su Toscana e Lazio con schiarite variabile sull'umbria Nel corso delle ore notturne tempo in deciso miglioramento su tutti i settori con... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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METEO Pasqua e Pasquetta 2026

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