Una classifica annuale individua le persone più stilose, includendo attrici, cantanti e astronauti. Tra queste figurano Meryl Streep, Rosalia e membri del programma Artemis. Lo stile viene descritto come un mix di personalità, coraggio e unicità, più che di eleganza. Le figure selezionate sono riconosciute per la loro presenza memorabile e il modo in cui esprimono la propria individualità attraverso il modo di essere e di vestirsi.

Avere stile non significa solo vestirsi bene. Lo stile è un ineffabile insieme di personalità, coraggio e irripetibilità. Gli stilosi non sono necessariamente i più eleganti, ma sì coloro impossibili da dimenticare. Essere stiloso significa essere in grado di segnare un’epoca – o anche solo un momento – utilizzando abiti e accessori come strumenti per veicolare un messaggio ben preciso. E quest’anno, la lista degli stilosi che, in giro per il mondo e in ogni campo, hanno sfoggiato outfit impossibile da scordare, sono parecchi. Ci sono, prevedibilmente, star e popstar, ma anche atleti e persino qualche politico. Il New York Times ha stilato la lista delle persone con più stile del 2026, almeno per adesso. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Meryl Streep e Rosalia ma anche gli austronauti di Artemis: la classifica delle persone più stilose dell’anno

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