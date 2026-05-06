Il taglio pixie di una celebre attrice sta conquistando le pagine dei social network, diventando il look più discusso della stagione. Si tratta di un hairstyle caratterizzato da volumi importanti e da una tonalità bianca molto luminosa, che si fa notare e non passa inosservata. Nel frattempo, un personaggio noto del mondo dello spettacolo ha ripreso il suo ruolo, lasciando intendere che il suo ritorno sia ormai imminente.

M iranda Priestly è tornata e, a giudicare dalle prime immagini, il tempo per lei è un concetto del tutto facoltativo. Avvolta in look impeccabili firmati dalle griffe più prestigiose, la regina – silver – della moda esibisce impassibile il suo leggendario power pixie. Così Meryl Streep si prende di nuovo la scena nel Diavolo veste Prada 2. E conferma che l’autorità è come il buon vino: invecchiando, migliora. “Il Diavolo Veste Prada 2”, moda e crisi dell’editoria, 20 anni dopo X Meryl Streep rilancia il pixie cut argento. Se dovessimo tracciare l’identikit del taglio più desiderato del momento, il profilo porterebbe dritto allo studio di un architetto prestato all’hairstyling.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il leggendario pixie cut di Meryl Streep è già il trend più virale della stagione: un mix di audacia, volumi scultorei e un bianco lunare che non vuole nascondersi, ma splendere

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