Irene Maiorino ha dichiarato che gli attori si trovano a navigare tra libertà e precarietà, paragonandoli a funamboli. Ha inoltre citato Meryl Streep come una figura di riferimento nella sua formazione artistica. Dopo aver ottenuto successo con la serie televisiva, Maiorino prosegue il suo percorso professionale scegliendo ruoli complessi e mirati. La sua carriera si sviluppa attraverso decisioni che le permettono di consolidare la sua presenza nel settore.

Dopo il successo de L’amica geniale, Irene Maiorino continua a costruire il suo percorso artistico con scelte mirate e ruoli complessi. L’attrice, che ha dato volto alla Lila adulta nell’ultima stagione della serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante, racconta a SuperGuidaTV il rapporto con il personaggio che ha segnato la sua carriera, le sfide della precarietà nel mondo dello spettacolo, l’esperienza con Marco Bellocchio e il desiderio di confrontarsi con nuove culture e nuovi linguaggi cinematografici. Intervista a Irene Maiorino. Si parla spesso con gli attori della difficoltà di entrare e uscire da un personaggio. C’è un ruolo che ti è rimasto addosso più degli altri? Più del dovuto direi di no. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Irene Maiorino: “Gli attori sono funamboli: viviamo tra libertà e precarietà. Meryl Streep è stata un punto di riferimento per la mia formazione” – Intervista

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Simon Cracker veste il diavolo: "Io e i miei abiti attori per caso. Che ’scontro’ con Meryl Streep"Nel film di grande successo che ha raggiunto un incasso di 14 milioni di euro, l’attore indossa un costume da diavolo.

Durante un'intervista tv, Meryl Streep ha rivisto la bambina che interpretava sua figlia in "La scelta di Sophie". E si è commossaDurante un’intervista televisiva, l’attrice ha rivisto la bambina che interpretava sua figlia nel film “La scelta di Sophie” e si è commossa.

Temi più discussi: Irene Maiorino: Lila, Grazia, Portobello: ecco le mie sfide geniali; Cinema, al via martedì il Festival di Tavolara - L'Unione Sarda.it; Da Kevin Spacey a Can Yaman: il Magna Graecia Film Festival di Soverato cala gli assi.

Irene Maiorino: Lila, Grazia, Portobello: ecco le mie sfide genialiMeno di un mese fa al Figari film fest di Golfo Aranci ha ricevuto il premio Beatrice Bracco che ogni anno va ai migliori talenti del cinema, ora è pronta a tenere a battesimo il festival di Tavolara. msn.com

Pellezzano, Racconti d’Estate: giovedì 9 luglio Irene MaiorinoSalerno, 7 Luglio – Prosegue con uno dei volti più interessanti della nuova scena cinematografica e televisiva italiana la VI edizione di Racconti d’Estate, la rassegna culturale promossa dal Comune ... sciscianonotizie.it