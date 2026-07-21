La Roma ha abbandonato l’interesse per l’attaccante olandese Crysencio Summerville, interrompendo così la trattativa. La ricerca di un esterno d’attacco si concentra ora su altri tre nomi, tra cui Nusa, Moreira e Schjelderup. La società non ha ancora ufficializzato accordi, e la situazione rimane in evoluzione. La scelta di cambiare direzione deriva dalla conclusione negativa con Summerville.

La caccia all'esterno d'attacco in casa Roma cambia improvvisamente direzione. Dopo aver accarezzato a lungo il profilo di Crysencio Summerville, la pista che portava al talento olandese è definitivamente saltata. La dirigenza giallorossa ha già individuato un tris di alternative per regalare a Gasperini la pedina giusta sull'out d'attacco: Antonio Nusa, Diego Moreira e Andreas Schjelderup., Il primo è un nome cerchiato in rosso sul taccuino della Roma. L'esterno norvegese classe 2005, attualmente in forza al Lipsia, è un profilo da tempo seguito dai grandi club europei. Tra i suoi punti di forza ci sono dribbling ubriacante, grande accelerazione e abilità nel rientrare sul destro. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Sfumato Summerville, tris di nomi per l'attacco: nel mirino Nusa, Moreira e Schjelderup

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