Dibu Martinez si allontana dal mercato della Juventus, senza contatti ufficiali. Vlahovic, invece, non è stato coinvolto in trattative recenti. Nel frattempo, la società sta accelerando per l'acquisto di Kessie. Spalletti ha richiesto nuovi acquisti per migliorare la rosa, ma i nomi di Martinez e Vlahovic non sono più tra le priorità. La Juventus si concentra su altri obiettivi per rafforzare la squadra.

Mentre Spalletti chiede colpi per alzare il livello, si allontanano dall'orbita Juventus due dei nomi più chiacchierati delle ultime settimane: Dibu Martinez e Dusan Vlahovic. Il portiere e l'attaccante, il numero uno già campione del mondo trattato dai bianconeri e l'ex bomber svincolato dopo i quattro anni e mezzo in bianconero e la scadenza del contratto., Momento decisivo per il mercato della Vecchia Signora, che si trova a un bivio che probabilmente cambierà definitivamente gli obiettivi. A partire dal giocatore che avrebbe potuto difendere i pali dello Stadium: Emiliano Martinez. Da diverse settimane nel mirino, la Juve si è scontrata con la richiesta dell'Aston Villa che di certo non voleva lasciar andare a zero o a prezzo di saldo un leader come il 33enne argentino. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Mercato "nuovo" per la Juve: Dibu si allontana, nessun contatto per Vlahovic. Accelerata Kessie

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Juventus-Dibu Martinez, trattativa in stallo: Carnevali ci prova, ma spunta Vicario!

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