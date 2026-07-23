Guardiola si è ritirato dalla corsa per il ruolo di nuovo ct, citando motivi economici. Nessun contatto con la federazione è stato confermato da Mancini. Nel frattempo, i club di Serie A spingono per la candidatura di un altro allenatore, con l’obiettivo di sostituire il commissario tecnico attuale. La prima vera scadenza era oggi, 23 luglio, giorno della prima assemblea della Lega Serie A per il nuovo consiglio della federazione.

La prima vera deadline era quella di oggi, 23 luglio, giorno della prima assemblea della Lega Serie A per il nuovo corso Figc targato Giovanni Malagò, Paolo Maldini e Leonardo. L’intenzione dei tre era portare oggi il nome del nuovo commissario tecnico e annunciarlo ufficialmente. Così non sarà. A confermarlo è stato proprio Giovanni Malagò a margine della finale della Coppa Canottieri: “ Non penso che l’annuncio arriverà durante l’assemblea di Serie A”. C’è un piccolo spiraglio, ma è molto complicato e i motivi sono diversi. In primis si attende ancora una risposta da Pep Guardiola, per cui l’ottimismo sale e scende a giorni alterni. Prima... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La telenovela per il nuovo ct continua: Guardiola si allontana, è anche un discorso economico. Mancini: “Nessun contatto”. E i club di Serie A spingono Conte

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