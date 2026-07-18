La Juve naviga nel mercato dei parametri zero. I bianconeri in questa sessione di mercato hanno deciso di seguire con attenzione i giocatori in scadenza. Anche così si spiega la beffa portata ai danni della Roma con lo scippo di un giocatore duttile ed esperto come Zeki Celik. Per il rinnovo in giallorosso del terzino turco era tutto fatto: mancava soltanto la firma sul contratto. Carnevali e Massara con un colpo di mano sono riusciti a inserirsi e a portare via a zero il calciatore della Capitale. Un modus operandi che i direttori bianconeri potrebbero replicare anche nelle prossime settimane., Non è un mistero infatti che la Juve stia seguendo da vicino un altro svincolato di lusso di questa sessione di mercato: Franck Kessie. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Juve, Carnevali e il mercato "alla Marotta": da Celik a Kessie passando per Vlahovic

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