Mercato Napoli fermo | Zeballos e Favasuli restano congelati

Il mercato del Napoli è fermo, con Zeballos e Favasuli ancora senza movimenti. La preparazione è rallentata a causa di assenze in difesa, tra cui quella di Alessandro Buongiorno, ritenuto un elemento chiave del nuovo progetto tecnico. La squadra ha iniziato gli allenamenti senza alcuni giocatori, mentre le trattative rimangono in stand-by.

Le assenze in difesa hanno complicato l’avvio della preparazione del Napoli. Il primo problema riguarda Alessandro Buongiorno, considerato uno dei riferimenti del nuovo progetto tecnico. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, alla sua indisponibilità si è poi aggiunta quella di Sam Beukema. Due defezioni pesanti, che hanno ridotto le alternative a disposizione di Massimiliano Allegri e creato una situazione delicata nel reparto arretrato. Nonostante l’emergenza, la società non sembra intenzionata a cambiare immediatamente strategia. La linea stabilita dalla dirigenza resta infatti legata alle operazioni in uscita. Prima di tornare ad acquistare, il Napoli dovrà cedere alcuni elementi presenti in rosa. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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