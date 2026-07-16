Il Napoli sta lavorando per rinforzare la rosa e, secondo fonti di mercato, si avvicina l’accordo con Exequiel Zeballos. La trattativa tra le parti è in corso e rappresenta uno dei movimenti più avanzati. Nel frattempo, si attendono le prime cessioni per fare spazio alle nuove acquisizioni. Le trattative proseguono con cautela, senza annunci ufficiali, mentre il mercato si muove lentamente.

Il mercato del Napoli procede con prudenza, ma le trattative per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri continuano a registrare passi avanti. Il Mattino racconta che il nome più vicino a vestire la maglia azzurra resta quello di Exequiel Zeballos. Il club partenopeo ha già presentato al Boca Juniors un’offerta da 8 milioni di euro più altri 2 milioni di bonus, una proposta che potrebbe soddisfare la società argentina e chiudere definitivamente l’operazione. Il Mattino evidenzia come il giocatore abbia già raggiunto da tempo un accordo con il Napoli per un contratto fino al 2031 da poco più di un milione di euro a stagione e attenda soltanto il via libera per raggiungere i nuovi compagni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Il Mattino: “Napoli, Zeballos e Favasuli sempre più vicini: il mercato aspetta le prime cessioni”

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