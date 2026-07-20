Pisa Durosinmi passa al Genk | raggiunto l' accordo per la cessione a titolo definitivo
Rafiu Durosinmi lascia il Pisa dopo sei mesi e si trasferisce al Genk. Le due società hanno raggiunto un accordo per la cessione a titolo definitivo dell’attaccante nigeriano. La notizia è stata confermata da Sky Sport.
Dopo soli sei mesi si conclude l'esperienza di Rafiu Durosinmi al Pisa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i toscani hanno raggiunto l'accordo per la cessione a titolo definitivo dell'attaccante nigeriano al Genk. La trattativa si è chiusa sulla base di 10,5 milioni di euro più bonus, con i nerazzurri che conserveranno anche il 10 per cento sull'eventuale rivendita. Si tratta della cessione più remunerativa nella storia del Pisa: superata quella di Lucca del 2024. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Segui gli aggiornamenti su Pisa.
Notizie e thread social correlati
Durosinmi al Genk: cessione record per il PisaIl Pisa ha ceduto l’attaccante nigeriano Rafiu Durosinmi al Genk per 10,5 milioni di euro più bonus.
Calciomercato Inter LIVE: Esposito passa al Cagliari a titolo definitivo, Sucic incedibileSul fronte del calciomercato, è stato ufficializzato il trasferimento di un giovane attaccante dall'Inter al Cagliari a titolo definitivo.
Temi più discussi: Pisa, tutte le ultime notizie di calciomercato dal ritiro di Morgex; Pisa, interesse per Compagnon: su di lui molti club di B; D'Uffizi, per ora è no. Akinsanmiro verso il Monza; Buona la prima ’sgambata’. A segno anche Leone.
Definita la cessione di #Durosinmi al Genk. Il #Pisa incasserà circa 11 milioni di euro per il nigeriano + il 10% sulla futura rivendita. Accordo chiuso, l’attaccante lascerà il ritiro nerazzurro di Morgex già nelle prossime ore. #Calciomercato x.com
Paolo Bianco riparte dal 3-5-2: Loria titolare tra i pali , in campo dal 1° minuto i giovani Conti Sapola e Bettazzi. Indisponibili Touré , Moreo , Esteves , Buffon , Durosinmi , Guizzo e Maucci. Diretta testuale di Pisa-Pavia facebook
Durosinmi al Genk: cessione record per il PisaPISA, 20 LUGLIO – Rafiu Durosinmi sarà un nuovo giocatore del Genk. Dopo una trattativa relativamente breve, il Pisa ha raggiunto l’accordo con il club belga per la cessione dell’attaccante nigeriano ... lanazione.it
Durosinmi sempre più vicino al Genk. Al Pisa andrà anche il 20% sulla futura rivenditaLa notizia era già stata lanciata nei giorni scorsi dal portale belga Nieuwsblad, ma emergono adesso ulteriori novità circa il futuro dell'attaccante del Pisa Rafiu Durosinmi, arrivato all'ombra della ... tuttomercatoweb.com