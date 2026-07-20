Milan adesso è ufficiale | cessione a titolo definitivo

Da calciomercato.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan ha annunciato ufficialmente la cessione a titolo definitivo di un calciatore. La squadra sta lavorando sul mercato per rafforzare la rosa e per vendere giocatori che non sono nel progetto tecnico dell’allenatore. La società sta cercando di completare le operazioni in corso prima dell’inizio della prossima stagione. Le trattative sono in corso e coinvolgono diversi calciatori, con l’obiettivo di ottimizzare la rosa e fare spazio a eventuali nuovi acquisti.

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Continuano le grandi manovre di mercato in casa rossonera in vista della prossima stagione, ecco le ultime.  Il Milan continua a muoversi sul calciomercato per rinforzare la rosa a disposizione di Amorim e per cedere tutti quei calciatori che non rientrano nei piani dell’allenatore portoghese. A lasciare ora i rossoneri è il primogenito di Zlatan Ibrahimovic, che dice addio al campionato italiano e si trasferisce in quello olandese. Tifosi Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it Ecco la nota ufficiale apparsa in queste ore sui canali del Diavolo: “ AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Maximilian Zlatan Seger Ibrahimovi? all’ Alkmaar Zaanstreek. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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