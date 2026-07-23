Mercato Milan LIVE | Oggi rinnova Camarda Salta Estupiñán-Aston Villa? Cardinale a Milanello

Oggi, il Milan rinnova il contratto di un giovane centrocampista. Nel frattempo, si fa più difficile il trasferimento di un attaccante sudamericano, con un possibile salto all'Aston Villa che sembra sfumare. Il presidente del club è stato visto entrare a Milanello, dove si discute anche di altre operazioni di mercato. La giornata si concentra sulle trattative in corso e sugli incontri tra le parti coinvolte.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, giovedì 23 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Presi Gonçalo Ramos dal PSG e Mario Gila dalla Lazio per oltre 100 milioni di euro, il Milan si è concentrato su due fronti ben distinti. Da un lato, quello del rinnovo del contratto per alcuni dei suoi calciatori: ieri ha firmato Christian Comotto, oggi toccherà a Francesco Camarda e verosimilmente domani al 'grande vecchio' Luka Modri?. Da un altro lato, quello delle cessioni. Qui, però, ancora nulla di fatto: una trattativa congelata (quella per Pervis Estupiñán all'Aston Villa) e soltanto tanti ' rumors ', poca concretezza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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ESCLUSIVA - Gerry Cardinale è arrivato alle 9.09 a Milanello in auto: seguirà l’allenamento, poi summit di mercato con Amorim. Presenti tutti i dirigenti rossoneri dalle prime ore del mattino. Il mercato del #Milan riparte da qui @tvdellosport x.com

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