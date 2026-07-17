Mercato Milan LIVE | Estupiñán in uscita Modri? rinnova Sogno Foden obiettivo Inácio

Notizia in breve

Un calciatore è in uscita dal Milan, mentre un altro potrebbe rinnovare il contratto. La società sta valutando anche un possibile acquisto di un centrocampista, con un nome che circola come obiettivo prioritario. Sul fronte internazionale, il club ha manifestato interesse per un attaccante inglese e un difensore portoghese. La sessione di mercato prosegue con incontri e trattative in corso.