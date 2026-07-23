Mercato Milan LIVE | Oggi rinnova Camarda Salta Estupiñán all' Aston Villa?
Oggi il Milan rinnova il contratto di un giovane centrocampista. Nel frattempo, si fa strada la possibilità che un attaccante dell’Aston Villa possa lasciare il club. La sessione di mercato prosegue con aggiornamenti sui movimenti in entrata e in uscita. Nessuna ufficialità ancora su eventuali trattative, ma le voci si intensificano. La giornata si concentra sulle strategie del club in vista della prossima stagione.
CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, giovedì 23 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Presi Gonçalo Ramos dal PSG e Mario Gila dalla Lazio per oltre 100 milioni di euro, il Milan si è concentrato su due fronti ben distinti. Da un lato, quello del rinnovo del contratto per alcuni dei suoi calciatori: ieri ha firmato Christian Comotto, oggi toccherà a Francesco Camarda e verosimilmente domani al 'grande vecchio' Luka Modri?. Da un altro lato, quello delle cessioni. Qui, però, ancora nulla di fatto: una trattativa congelata (quella per Pervis Estupiñán all'Aston Villa) e soltanto tanti ' rumors ', poca concretezza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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Alfonso Sciascia paginaufficiale. . Mercato Milan: dopo gli acquisti, è il momento delle uscite. Chi sarà il primo a lasciare Milanello? Ne abbiamo parlato oggi a Sportitalia. Voi chi vedete in partenza? #ACMilan #Calciomercato #Sportitalia #Milan facebook
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