Mercato Milan LIVE | Oggi rinnova Camarda Fenerbahçe offerta pronta per Leão

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, giovedì 23 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Presi Gonçalo Ramos dal PSG e Mario Gila dalla Lazio per oltre 100 milioni di euro, il Milan si è concentrato su due fronti ben distinti. Da un lato, quello del rinnovo del contratto per alcuni dei suoi calciatori: ieri ha firmato Christian Comotto, oggi toccherà a Francesco Camarda e verosimilmente domani al 'grande vecchio' Luka Modri?. Da un altro lato, quello delle cessioni. Qui, però, ancora nulla di fatto: una trattativa congelata (quella per Pervis Estupiñán all'Aston Villa) e soltanto tanti ' rumors ', poca concretezza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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