Mercato Milan LIVE | Oggi rinnova Camarda Fenerbahçe offerta pronta per Leão
Oggi il Milan rinnova il contratto di un giovane centrocampista. Il club ha preparato un'offerta per un attaccante brasiliano, con la proposta già pronta per il club di provenienza. La sessione di mercato prosegue con diverse trattative in corso, senza altri dettagli ufficiali annunciati. La società monitora anche altre opzioni per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.
CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, giovedì 23 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Presi Gonçalo Ramos dal PSG e Mario Gila dalla Lazio per oltre 100 milioni di euro, il Milan si è concentrato su due fronti ben distinti. Da un lato, quello del rinnovo del contratto per alcuni dei suoi calciatori: ieri ha firmato Christian Comotto, oggi toccherà a Francesco Camarda e verosimilmente domani al 'grande vecchio' Luka Modri?. Da un altro lato, quello delle cessioni. Qui, però, ancora nulla di fatto: una trattativa congelata (quella per Pervis Estupiñán all'Aston Villa) e soltanto tanti ' rumors ', poca concretezza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Segui gli aggiornamenti su Milan.
MCKENNIE AL MILAN A ZERO LEWANDOWSKI IDEA CLAMOROSA E CAMARDA NEL DUBBIO
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Mercato Milan LIVE | Oggi rinnova Camarda. Salta Estupiñán all'Aston Villa?
Leggi anche: Mercato Milan LIVE | Oggi rinnova Camarda. Salta Estupiñán-Aston Villa? Cardinale a Milanello
Temi più discussi: Milan, il mercato non si ferma: ad Amorim piace Inacio, ma prima servono le cessioni; Milan, Hojbjerg possibile idea per il centrocampo; Ricci proposto alla Juventus: il Milan lo ha messo sul mercato, piace anche all'Atalanta; Modric-Milan, rinnovo ai dettagli finali: le news di calciomercato.
ESCLUSIVA - Gerry Cardinale è arrivato alle 9.09 a Milanello in auto: seguirà l’allenamento, poi summit di mercato con Amorim. Presenti tutti i dirigenti rossoneri dalle prime ore del mattino. Il mercato del #Milan riparte da qui @tvdellosport x.com
Alfonso Sciascia paginaufficiale. . Mercato Milan: dopo gli acquisti, è il momento delle uscite. Chi sarà il primo a lasciare Milanello? Ne abbiamo parlato oggi a Sportitalia. Voi chi vedete in partenza? #ACMilan #Calciomercato #Sportitalia #Milan facebook
Calciomercato Milan live: Leao può finire in Turchia. Tutti i dettagli del summit tra Cardinale e AmorimSegui con noi tutte le trattative di calciomercato Milan in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Milan non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività du ... msn.com
Ultimissime Milan live: summit di mercato tra Cardinale e Amorim. Dalla Turchia si apre alla cessione di Leaoà Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate rossoner ... msn.com
AC MILAN, ARRIVANO ALTRI 150 MILIONI: LEAO E ALTRI SEI BIG IN USCITA ? reddit