Mercato Inter il voto di Sabatini | Do 5,5 perchè è ancora incompleto | mancano loro…

Da internews24.com 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabatini ha assegnato un voto di 5,5 all'Inter, definendola ancora incompleta perché mancano alcuni elementi chiave. Il mercato estivo entra nel vivo e le società italiane stanno finalizzando le proprie strategie per la prossima stagione. La squadra nerazzurra sta lavorando per completare la rosa, ma al momento alcuni acquisti sono ancora da definire. Le trattative continuano a ritmo serrato nelle ultime settimane di mercato.

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di Andrea Greco Mercato Inter, il voto di Sabatini: «Do 5,5 perchè è ancora incompleto: mancano loro.». Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il  calciomercato estivo  entra nel vivo e le  principali società italiane  stanno definendo le proprie strategie per la prossima stagione. Durante il consueto appuntamento con il  telegiornale di Sportmediaset, il giornalista  Sandro Sabatini  ha tracciato un  primo bilancio completo  sulle operazioni svolte finora dalle  grandi del campionato. ULTIMISSIME VOTO – « 5,5 – Sarò severo: Il mercato nerazzurro è ancora incompleto. Mancano gli eredi di Dumfries e della coppia De Vrij-Acerbi: Pavard da solo non basta e le piste Palestra e Khalaili sono sfumate per motivi diversi. 🔗 Leggi su Internews24.com

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