Laboratorio Spalletti il puzzle Juve è ancora incompleto | ecco le tessere mancanti per completare il mercato

Il mercato della Juventus resta aperto e ancora incompleto, secondo fonti vicine alla società. L'allenatore Spalletti aspetta rinforzi per completare la rosa, ma alcune operazioni sono ancora in fase di definizione. Non sono stati comunicati i nomi dei giocatori ancora da arrivare né le tempistiche precise, ma si continua a lavorare per integrare le richieste tecniche. La società non ha ancora annunciato acquisti ufficiali o cessioni, mantenendo il mercato aperto.

di Luca Fiore Il puzzle Juventus è ancora incompleto con Spalletti che attende rinforzi dalla società: ecco le tessere mancanti per completare il mercato. Siamo quasi giunti alla fine del primo mese di calciomercato con le squadre tutte al lavoro per rinforzare la propria rosa in vista dell’inizio del campionato a fine agosto. Tutte le formazioni sono, in questo momento, un cantiere aperto che si stanno occupando di trattative in entrata, in uscita e rinnovi di contratto dei propri calciatori. La Juventus ha bisogno di cedere prima di arrivare al colpo grosso in attacco, ma i bianconeri hanno già piazzato due colpi: Jeff Ekhator dal Genoa e Zeki Celik dalla Roma con un blitz a sorpresa del duo Carnevali-Massara. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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