Mercato Inter Sabatini | Chivu si aspetta un mercato diverso | ora va a rilento

Notizia in breve

Il calciomercato dell’Inter è attualmente in stallo, con le trattative che procedono a rilento. Secondo quanto riferito, il dirigente ha spiegato che il giocatore si aspetta un mercato diverso, ma le operazioni non si stanno sviluppando come previsto. La situazione sta generando preoccupazioni tra tifosi e addetti ai lavori, che osservano con attenzione gli sviluppi delle prossime settimane. Nessuna trattativa concreta è stata annunciata nelle ultime ore, e il mercato resta fermo.