Mercato Inter Sabatini | Chivu si aspetta un mercato diverso | ora va a rilento
Il calciomercato dell’Inter è attualmente in stallo, con le trattative che procedono a rilento. Secondo quanto riferito, il dirigente ha spiegato che il giocatore si aspetta un mercato diverso, ma le operazioni non si stanno sviluppando come previsto. La situazione sta generando preoccupazioni tra tifosi e addetti ai lavori, che osservano con attenzione gli sviluppi delle prossime settimane. Nessuna trattativa concreta è stata annunciata nelle ultime ore, e il mercato resta fermo.
di Andrea Greco . Segui gli aggiornamenti nerazzurri. Il calciomercato dell’Inter sta attraversando una fase di evidente stallo, una situazione che comincia a sollevare interrogativi tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Questa fase di immobilismo operativo della dirigenza di Viale della Liberazione è stata analizzata in modo approfondito in un recente contenuto pubblicato sul canale YouTube di Sandro Sabatini. La fonte ha messo in evidenza le difficoltà strategiche riscontrate dal club meneghino in queste complicate settimane di trattative estive. ULTIMISSIME PAROLE – « Sicuramente Chivu si aspettava un mercato diverso, che vuoi che ti dica. 🔗 Leggi su Internews24.com
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