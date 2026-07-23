Anche la Mercatellese è pronta a ripartire per la prossima stagione che la vedrà impegnata nell’interessante campionato di Prima categoria. Un campionato questo che la Mercatellese lo affronta per il decimo anno consecutivo e con rinnovato entusiasmo. Il primo passo è stata la conferma dell’allenatore Yuri Bruscia e del suo vice Luca Armando Sbrega oltre a numerosi giocatori. Sul mercato la società ha operato con attenzione scegliendo i calciatori adatti per rinforzare la squadra e continuando nel progetto societario iniziato qualche anno fa e mirato ad avere una base solida fatta da giocatori giovani del posto oramai affermati nella categoria opportunamente integrata con acquisti nei ruoli mancanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mercatellese in marcia verso il campionato. Obiettivo: valorizzare i giovani talenti locali

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