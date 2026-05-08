La squadra sta programmando un'estate di cambiamenti significativi, puntando a un campionato con un roster molto giovane. L’obiettivo è valorizzare i talenti provenienti dall’area giovanile, dando loro più spazio in campo. La rosa sarà composta principalmente da giocatori con un’età media più bassa rispetto al passato, con alcuni di proprietà pronti a mettersi in mostra sotto la guida del nuovo allenatore.

Sarà un’estate di rivoluzione quella in casa Vis. L’età media della rosa verrà sensibilmente abbassata e tanti giovani di proprietà avranno l’occasione per mettersi in mostra sotto gli occhi della nuova guida tecnica. In ogni reparto sono presenti tanti prospetti interessanti. In porta c’è il classe 2009 Ludovico Tatò, portiere della Primavera, di recente convocato con la rappresentativa Under 17 di Serie C e reduce già da due ritiri estivi con la prima squadra. Per sostituire il partente Pozzi tra i pali ci sarebbe anche il pesarese classe 2005 Daniel Fratti, quest’anno terzo portiere biancorosso. Contratto che scadrà invece il prossimo mese per Alessandro Guarnone.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Vis prepara un campionato "verdissimo". L’obiettivo è mettere in gara giovani talenti

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