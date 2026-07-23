Durante un incontro a Manila, il segretario di Stato statunitense e il capo della diplomazia cinese hanno discusso principalmente della visita negli Stati Uniti del presidente cinese, programmata per fine settembre. La discussione si è concentrata sulla preparazione di questo viaggio, senza ulteriori dettagli forniti. Nel frattempo, le tensioni tra Stati Uniti e Cina riguardo all’intelligenza artificiale continuano a crescere.

Il segretario di Stato statunitense, Marco Rubio, e il capo della diplomazia cinese, Wang Yi, hanno dedicato gran parte del loro incontro a Manila alla preparazione della visita negli Stati Uniti del presidente Xi Jinping, prevista per fine settembre. Al termine del colloquio, durato circa novanta minuti a margine della ministeriale dell’Asean, Rubio ha parlato della necessità di costruire le condizioni per una visita “molto positiva”, sottolineando come il compito delle due diplomazie sia quello di gestire le profonde divergenze tra Washington e Pechino evitando che sfuggano al controllo. Wang ha ribadito la richiesta che gli Stati Uniti rispettino gli interessi fondamentali della Cina e ha definito il confronto “pragmatico, positivo e costruttivo”. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Mentre Rubio prepara la visita di Xi, lo scontro Usa-Cina sull’AI cresce

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Il segretario di Stato americano #MarcoRubio e il ministro degli Esteri cinese #WangYi si sono incontrati per un meeting a margine del vertice dei ministri degli Esteri #ASEAN, concentrandosi sulla preparazione della visita di Xi Jinping a Washington x.com