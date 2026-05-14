Il presidente cinese ha incontrato i CEO statunitensi annunciando una nuova fase di maggiore apertura in Cina. Durante l'incontro, si è parlato di possibili modifiche alle restrizioni sui semiconduttori di aziende statunitensi e si sono discusse negoziazioni per accordi strategici nei settori aerospaziale ed energetico. Le dichiarazioni sono state fatte in un contesto di attenzione internazionale, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti economici tra i due paesi.

? Punti chiave Come influenzerà l'apertura cinese le restrizioni sui semiconduttori Micron?. Quali accordi strategici nei settori aerospaziale ed energetico stanno negoziando?. Perché i leader di Tesla e Apple hanno reagito positivamente?. Come impatterà la sicurezza informatica sui nuovi flussi tecnologici globali?.? In Breve Elon Musk, Tim Cook e Jensen Huang esprimono ottimismo per i nuovi progetti.. Cisco punta su AI con ricavi previsti tra 16,7 e 16,9 miliardi di dollari.. Burberry registra vendite superiori alle attese con un incremento del 5% nel trimestre.. Il PIL del Regno Unito cresce dello 0,6% nel primo trimestre dell'anno.. Giovedì 14 maggio 2026, durante un incontro a Pechino con i vertici aziendali statunitensi che accompagnano Donald Trump, Xi Jinping ha segnalato una nuova fase di maggiore apertura per la Cina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Xi Jinping ai CEO USA: «Nuova fase di maggiore apertura in Cina»

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