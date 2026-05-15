Passeggiata di 10 minuti del presidente Usa, Donald Trump, con Xi Jinping nei giardini di Zhongnanhai, complesso di edifici vicino alla Città Proibita a Pechino. “Che bel posto, mi piace”, ha scandito entusiasta il capo della Casa Bianca. I due presidenti erano nel giardino con i loro interpreti. Si chiude oggi la visita del presidente americano nel Paese asiatico. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trump in Cina, la visita con Xi ai giardini di Zhongnanhai: "Bellissimo posto"

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Trump, Xi Walk Together Inside China’s Zhongnanhai Garden Complex | APT

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