Mentre i rubinetti restano a secco l’acqua si disperde | la denuncia

Da settimane, le famiglie di Contrada Vignali, a Tocco Caudio, affrontano problemi di fornitura di acqua potabile. I rubinetti restano a secco e l’acqua si disperde, causando disagi continui. La situazione non si è ancora risolta nonostante le segnalazioni. Nessuna comunicazione ufficiale è arrivata dalle autorità competenti. Le utenze sono rimaste senza approvvigionamento regolare, e il problema persiste da diverso tempo.

Tempo di lettura: 2 minuti Disagi ormai da settimane per numerose famiglie residenti e proprietarie di abitazioni in Contrada Vignali, nel territorio di Tocco Caudio, dove continuano a registrarsi problemi legati all’erogazione dell’acqua potabile. Secondo quanto riferito dai cittadini, nelle ultime settimane si sono susseguite frequenti interruzioni del servizio idrico, con l’ acqua che in alcuni casi manca per molte ore consecutive, creando notevoli difficoltà per le normali esigenze quotidiane delle famiglie, soprattutto in questo periodo caratterizzato dalle elevate temperature. Proprio per questo motivo, diversi utenti hanno deciso di inviare delle Pec al gestore del servizio idrico, chiedendo un intervento urgente per risolvere definitivamente la situazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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