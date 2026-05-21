Il paradosso di Mosorrofa | Abbondanza d' acqua in quota e rubinetti a secco in paese
A Mosorrofa, un quartiere situato in quota, si verifica una situazione paradossale: nonostante l’abbondanza di acqua disponibile in alta quota, molti residenti si trovano ad affrontare frequenti interruzioni di fornitura nei rubinetti del paese. In una lettera inviata alle autorità locali, un cittadino esprime il suo sconcerto e la frustrazione per questa condizione, sottolineando come il problema non sia legato alla mancanza di risorse, ma a questioni di gestione e distribuzione dell’acqua nel territorio.
"Scrivo questa lettera mossa non dalla semplice voglia di lamentarmi, ma da una profonda amarezza e, soprattutto, dal senso di responsabilità che ogni cittadino dovrebbe avvertire di fronte all'assurdità in cui versa il proprio territorio". Inizia con queste parole la lettera di un cittadino. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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