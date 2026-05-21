Venerdì, in alcune zone di Isernia, si prevede un'interruzione dell'acqua a causa di un guasto alla condotta principale in località Salietto. La sospensione riguarderà diverse aree della città, dove l'erogazione sarà completamente bloccata per tutto il giorno. La mancanza d'acqua potrebbe influire sulle scorte domestiche di acqua potabile, rendendo necessario approvvigionarsi da fonti alternative. La riparazione del guasto è prevista nelle ore successive, ma non si conoscono ancora i tempi esatti di ripristino.

? Punti chiave Quali zone specifiche saranno colpite dal blocco totale dell'erogazione?. Come influirà il guasto alla condotta principale sulle scorte domestiche?. Quando inizieranno i lavori tecnici per riparare la rete di Salietto?. Perché l'intervento della Grim è considerato urgente per le contrade?.? In Breve Interruzione coinvolge le contrade di Colle Falciano, Colle Ruta, Colle Lucina e Salietto.. Lavori di riparazione previsti per l'intera giornata di venerdì 22 maggio 2026.. Guasto improvviso alla condotta principale situata nella località Salietto.. Necessità di accumulare scorte idriche entro giovedì 21 maggio prima del blocco.. La sospensione dell’erogazione idrica colpirà le contrade di Colle Falciano, Colle Ruta, Colle Lucina e Salietto a partire dalle ore 08:00 di venerdì 22 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Isernia, rubinetti a secco venerdì: stop all’acqua per guasto a Salietto

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