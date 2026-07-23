Dopo l'addio al calcio, Chiellini si dedica alla politica, lasciando il mondo dello sport. I tifosi avevano apprezzato la sua presenza pubblica in occasione di eventi legati alla squadra, con bandiere e interventi davanti alle telecamere. Ora, il difensore si concentra su impegni politici, distanziandosi dal campo e dal mercato, e assumendo un ruolo più attivo nel panorama pubblico.

I tifosi si erano fatti la bocca buona e dopo tutto è sempre evocativo vedere una bandiera del club davanti alle telecamere a schierarsi con la squadra o a spiegare le mosse di calciomercato. Con Giorgio Chiellini questo sta succedendo un po' meno frequentemente, da qualche tempo, ma la spiegazione è semplice, per quanto non evidente agli occhi del popolo bianconero. L'ex difensore predilige un ruolo di rappresentanza e di relazione con le istituzioni, così come di politica sportiva. Non a caso, proprio oggi, Chiellini era presente all'assemblea della Lega Serie A. E, allora, perché tutta quell'esposizione nell'ultima stagione? Chiellini si è messo a disposizione del club e nelle ultime due rivoluzioni dirigenziali è stato abile a coprire le momentanee lacune e a intervenire quando necessario. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Meno campo e mercato, più politica: cosa fa oggi Chiellini dopo la rivoluzione Juve

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